ورد الآن.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي في مبنى سكني بصنعاء

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي الارهابية على طرد عدد من الأسر من مبنى سكني في العاصمة صنعاء ثم قامت بالاستيلاء عليه.
وذكرت مصادر محلية ان المليشيا الحوثي على متن أربعة أطقم مسلحة وبرفقة "الزينبيات" اقتحمت احد المباني السكنية في شارع الجزائر وأخرجت عددا من الأسر بينها أسرة الزبيري مالك المنزل.
وأكدت المصادر أن المليشيات قامت بانتهاك حرمات المبنى السكني وتسببت في حالة من الفزع والذعر بين النساء والاطفال وطردتهم وقامت باعتقال الرجال والاحداث من الشقق السكنية.
وأشارت المصادر إلى ان المليشيات وبدعم احد النافذين ارسلت قوة مسلحة من محكمة جنوب غرب الامانة لانتهاك حرمة بيت آل الزبيري؛ متجاوزة بذلك القوانين التشريعية والأعراف التي تستنكر وتعاقب كل من يقوم بهذا العمل، في تعدا لكل صارخ لكل الصلاحيات المخولة لها، حيث وهناك قضية بشأن المبنى مازالت منظورة لدى المحكمة العليا.
يشار إلى ان المليشيات الحوثية وبتوجيهات من محكمة غرب الأمانة بصنعاء حاولت عدة مرات خلال الاشهر الماضية بمثل هذا التصرف التعسفي محاولة طرد الاسر من المبنى السكني الا انها لم تفلح في سابقاتها.
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