"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحبة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365" أبرزعناوين الأخبار ليومنا هذا الأربعاء 23 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

- الحوثية تبتلع إيرادات إب في ظل انعدام كلي للخدمات العامة وافتعال الأزمات https://www.elyamnelaraby.com/428949/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA - الحوثية تلزم المدارس الأهلية والحكومية بإب بفعاليات طائفية بذكرى المولد النبوي https://www.elyamnelaraby.com/428946/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A - مسؤول بتعز: سنتخذ اجراءات حازمة ضد كل من يقوم بالإعتداء على المؤسسات التعليمية https://www.elyamnelaraby.com/428940/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9 - بالوثيقة.. وكيل تعز يضع معالجات عاجلة لتغطية احتياجات الجرحى والمعاقين https://www.elyamnelaraby.com/428943/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86 - استعداداً لفتح منفذ تعز الشرقي.. بدء رفع السواتر الترابية https://www.elyamnelaraby.com/428938/ - شمسان يعزي وكيل تعز "الصنوي" في وفاة زوجته https://www.elyamnelaraby.com/428937/ - وكالة تكشف تفاصيل مرعبة عن بيع وتهريب المليشيا للمخدرات في مناطق سيطرتها https://www.elyamnelaraby.com/428935/ - سكان: الحوثيون يختلقون ثلاث أزمات بالمشتقات منذ مطلع سبتمبر الماضي https://www.elyamnelaraby.com/428930/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A - مليشيا الحوثي توقف مدارس وتهدد أخرى بصنعاء.. لهذا السبب https://www.elyamnelaraby.com/428929/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8 - مستشار وزير الدفاع: تعليق حزب المؤتمر الشعبي أعماله خطوة تأخرت بشكل كبير https://www.elyamnelaraby.com/428924/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1 Advertisements - نازح من عمران يهاجم مستشفى في مأرب ويقتل أحد أفراد حراسته https://www.elyamnelaraby.com/428922/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87 - استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في جبل حبشي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/428918/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2 - صعدة.. تجدد القصف الجوي العنيف على مواقع المليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/428917/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AD - مصادر: المليشيا تُبلغ "جوها" بتجاوز ألغامها لـ2500 في جنوب غرب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/428914/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%802500-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - حقول الألغام الحوثية تصعب وصول الفريق الأممي لموقع النقطة الـ4 بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/428910/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%804-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - الكوكباني: إنشاء نقاط الارتباط بالحديدة يضع آلية وقف النار بصورة أفضل https://www.elyamnelaraby.com/428909/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84 - تربيون: الحوثية تبدأ خطة ممنهجة لاستهداف الصغار بالمدارس ورياض الأطفال https://www.elyamnelaraby.com/428907/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 - مأرب.. تكريم سباحين أنقذوا 8 مواطنين من الغرق https://www.elyamnelaraby.com/428906 - صنعاء.. عصابة تقتحم مستشفى الثورة وتفرج عن قاتل https://www.elyamnelaraby.com/428904/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84 - عمران.. عودة صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/428901

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