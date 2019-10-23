ذمار.. مليشيا الحوثي ترفع نسبة الضرائب على ملاك المحلات التجارية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء 23 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، نزولاً ميدانياً على جميع المحلات التجارية للمطالبة بدفع الضرائب والواجبات الزكوية ومطالب أخرى بمحافظة ذمار وسط اليمن.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصادر قولها إن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ كبيرة على جميع المحلات التجارية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى على بائعي القات، وهددت من يرفض دفعها بالسجن، ولن يتم الإفراج عنه الا بعد دفعها ودفع غرامات مالية.

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وتابعت المصادر، ان المليشيات وزعت عناصرها اولاً عبر مكتب الواجبات الزكوية، ثم مكتب الضرائب، ويليه مكتب التحسين، حيث فرضت الآن مبالغ جديدة على أصحاب المحلات والباعة المتجولين مبالغ جديدة تحت مسمى رسوم تحسين.

وأضافت المصادر، أن مجموعة حوثية أخرى توزعت على تجار الجملة تطالبهم بدفع مبالغ مالية مهولة لدعم ما اسمته بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ولفتت المصادر إلى أن التعسفات الحوثية لاقت استياء شعبي واسع، وحالة رفض كبيرة لحكم المليشيات الحوثية التي سيطرت على مؤسسات الدولة ونهبت ثروات البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.