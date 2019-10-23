جريمة جديدة تضاف لسجلات مليشيا الحوثي الإيرانية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

كشف صحفي يعمل في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة في صنعاء، عن عملية سرقة قامت بها مليشيات الحوثي وأقدمت على نهب المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي.



وذكر الصحفي معين النجري الذي يعمل في المؤسسة: أن الموظفين في مؤسسة الثورة يتلقون للمرة الثانية، اتصالات هاتفية من قبل برنامج الغذاء العالمي ليسألهم ما اذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري اغسطس وسبتمبر من العام الجاري.

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وتابع أن موظفي مؤسسة الثورة لم يستلموا أي نوع من المساعدات، مضيفاً: "جميع الزملاء لم يستلموا اي نوع من المساعدات وانا اؤكد ذلك وعلى مسؤوليتي" .

وأكد النجري أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المساعدات الخاصة بالموظفيين للسرقة حيث سبق وان تلقوا في نهاية ديسمبر الماضي اتصالات من قبل البرنامج تستفسر ما اذا كانوا يحصلون على المساعدات بشكل شهري وتم استضافة مجموعة منهم الى مقر البرنامج واطلعوا على كشوفات تحتوي على اسمائهم وبصماتهم.

يشار إلى أن أن برنامج الغذا العالمي قد اتهم في وقت سابق مليشيا الحوثي بسرقة المساعدات الغذائية وقال ان الحوثيون يسرقون من أفواه الجائعين، ويحولون شحنات الطعام.