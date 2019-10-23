فيديو سعوديه تتجول عاريه بدون ملابس حشمه بحجه عدم وجود قوانين واضحه

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الرياض - محمد هويدي - نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الخميس، تقريرًا مصورًا عن الشابة السعودية “مشاعل الجالود ” البالغة من العمر 33 عامًا، والتي قرَّرت عدم ارتداء العباءة في الأماكن العامة.

ورصد التقرير “الجالود” في رتدي قميصًا برتقاليًّا وبنطالًا فضفاضًا لونه أبيض في مجمع تجاري في الرياض. وأظهر التقرير نساء ارتدين العباءة السوداء وهن يراقبن “الجالود”؛ حيث ظن البعض أنها فنانة مشهورة، فسألتها امرأة: “هل أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ عارضة أزياء؟”. وأوضحت الجالود أن “(العباءة) عُرف وليست مرتبطة بالدين.. لو كانت مرتبطة بالدين لكنّا رأينا كل السعوديات خارج المملكة بالعباءة والنقاب”. وتصرّ “مشاعل” -بحسب الوكالة- على عدم ارتداء العباءة في الأماكن العامة، لكنها مضطرة لارتدائها في مكان عملها، نظرًا لأن القانون يفرض على الموظفات لباسًا معينًا.

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