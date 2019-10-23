بالوثيقة.. وكيل تعز يضع معالجات عاجلة لتغطية احتياجات الجرحى والمعاقين

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 تعز تعز - الخليج 365 وضع مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، معالجات عاجلة لتغطية احتياجات الجرحى والمعاقين.

وفي التفاصيل ففي خطوة مسئولة وعلى اثر لقائه مندوب الجرحى الضابط الميداني وهيب الهوري رفع وكيل اول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي مذكرة عاجلة بذات الشأن الى محافظ المحافظة نبيل شمسان. Advertisements وتضمنت المذكرة مقترحا بتخصيص مبلغ 300 مليون ريال بصورة عاجلة واستثنائية لتغطية الاحتياجات الملحة لعلاج الجرحى كاجراء اسعافي ريثما يتم صرف مبلغ المليار ريال المخصصة للجرحى المحولة من قبل رئاسة الوزراء ونائب رئيس الجمهورية. على ذات الصعيد كشف وكيل اول المحافظة عن أن السلطة المحلية للمحافظة تبذل حاليا جهودا جادة للتنسيق مع قيادة المحور واللجنة الطبية لغرض انشاء صندوق خاص بالجرحى والمعاقين والسعي معا من اجل بحث أوعية ايرادية لتغذيته واعتماده من قبل رئاسة الوزراء كمعالجة مستقبلية حقيقية ومستدامة لاحتياجات الجرحى والمعاقين .

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