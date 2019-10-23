استعداداً لفتح منفذ تعز الشرقي.. بدء رفع السواتر الترابية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

تعز

تعز - الخليج 365

قام صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز،، برفع السواتر الترابية وأكوام القمامة، استعدادا لإعادة فتح المنفذ الشرقي للمدينة المحاصرة منذ أربع سنوات.



وقال مصدر محلي، أن عمال صندوق النظافة والتحسين رفعوا السواتر الترابية من عقبة منيف، وهو الخط المؤدي إلى جولة القصر وصولا إلى منطقة الحوبان شرقي المدينة.

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من جانبه قال النائب عبدالكريم شيبان رئيس لجنة السلطة الشرعية في مفاوضات فتح الطرقات في تصريح صحفي اليوم، إن التواصل مازال مستمرا وإيجابيا مع الطرف الآخر (المليشيات الحوثية) بخصوص فتح منافذ مدينة تعز.

وتعيش مدينة تعز حصار خانق، تحت نيران مليشيات الحوثي منذ العام 2015، تسبب في معاناة المواطنين الذين لجؤوا لطرق فرعية وعرة لقضاء حوائجهم.

وطبقا لشيبان، أكد ممثلو جماعة الحوثي في المفاوضات نيتهم فتح منافذ تعز خلال الأيام القادمة، وطلبوا منهم "إزالة السواتر والمخلفات من الطريق ضمن الاستعدادات لفتحها، وعليه وجهت السلطة المحلية صندوق النظافة والتحسين بتنظيف الطريق ورفع المخلفات،، على أمل أن يصدقوا في وعودهم".

يأتي هذا التحرك بعد أكثر من أسبوع على إطلاق مبادرة من جانب جماعة الحوثي لفتح منافذ إنسانية غرب وشرق مدينة تعز ترجمة للوساطة التي يتقدمها رجل الأعمال شوقي أحمد هائل وقيادات سياسية أخرى من الجانبين.