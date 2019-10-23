الأربعاء 23 أكتوبر 2019 تعز تعز - الخليج 365 بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لوكيل محافظة تعز الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي ، في وفاة زوجته التي وافاها الاجل في العاصمة المصرية القاهرة.

وينشر "الخليج 365" برقية العزاء كما وردت: Advertisements الاستاذ العزيز محمد عبدالعزيز الصنوي ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة زوجتكم العزيزة رحمها الله اثر مرض عضال الم بها . ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم المواساة ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد زوجتكم بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون . أ .نبيل شمسان محافظ محافظة تعز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شمسان يعزي وكيل تعز "الصنوي" في وفاة زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.