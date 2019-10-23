وكالة تكشف تفاصيل مرعبة عن بيع وتهريب المليشيا للمخدرات في مناطق سيطرتها

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة "خبر" عن القيادي الحوثي البارز الذي يدير عصابة بيع المخدرات للشباب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ومسؤول العصابة في إحدى المحافظات اليمنية.



وأفادت المصادر، أن القيادي الحوثي الذي يدير هذه العصابة يدعى "صالح الهمام"، المنتمي لمحافظة صعدة شمال اليمن، وهو المسؤول الأول عن توزيع وبيع المخدرات في عدة محافظات يمنية.

وأوضحت المصادر للوكالة ذاتها، أن أحد قيادات هذه العصابة في محافظة صنعاء والمسؤول عن بيع وتجارة المخدرات في العاصمة صنعاء ويدعى "أبو جبريل الرازحي" من أهالي محافظة صعدة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤول الآخر عن المتاجرة في بيع المخدرات بمحافظتي ذمار وإب، يدعى "أبو حسن الثلايا"، ويعد الذراع الأيمن لرئيس العصابة "الهمام".

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وتابعت المصادر، إن من بين تلك العصابة عدداً من النساء تقوم بالمشاركة في التهريب، حيث تتنقل مع المهربين بين المحافظات وتستخدم لتجنب تفتيش السيارات في النقاط الأمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر، أن تلك العصابة تقوم على تشغيل بعض الشباب الذين تجدهم في الشوارع ليلاً، بالإضافة إلى استخدام النساء في عمليات البيع، حيث تقوم النساء بإيصال المخدرات أو الحشيش إلى أصحابها، تحت دعوى أنها متسولة.

ووفق مصادر "خبر"، فإن المليشيات الحوثية التي تشرف على العصابات تتخلص بالقتل من كل من تشك فيه، حيث أقدمت في الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري على تصفية الشاب (م. س. ح)، باعطائه سيارة هايلوكس موديل 2014، وعليها كمية كبيرة من المخدرات، طلبت منه إيصالها إلى أحد عناصرها في إب، ثم قامت باعتراضه في منتصف الطريق بين إب وذمار وقتلته.

وتابعت، إن المليشيات أبلغت أهله أنه قتل في إحدى الجبهات، ودفنته في مقبرة لقتلاها حتى لا تكشف عن نفسها، مشيراً إلى أنه تم قتل شاب آخر قبل حوالى عام ويدعى (ع. ط) في محافظة ذمار.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك نقطة تهريب تم الكشف عنها مؤخراً، ويتم التهريب منها بكثافة، وهي النقطة الأكثر من ناحية حرض، لتحتل بعدها مأرب والبيضاء ثانياً والجوف وصعدة ثالثاً.

وكانت الوكالة كشفت في تقارير سابقة، عن نقاط الوصل وعصابات التهريب دون الوصول لمعرفة قياداتها، وعمليات التهريب ومناطق توزيعها، والطرق المستخدمة في عمليات التهريب.