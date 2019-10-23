نازح من عمران يهاجم مستشفى في مأرب ويقتل أحد أفراد حراسته

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 مأرب متابعات_الخليج 365 أقدم أحد النازحين بمأرب من أبناء عمران على مهاجمة مستشفى الشهيد محمد هايل بمأرب.

Advertisements وقال شهود عيان إن المواطن م ن ع هاجم مستشفى الشهيد محمد هايل بسلاحه محاولا دخول مكتب مدير المستشفى قتل على إثر ذلك الحارس علي البليلي احد حراس المستشفى خلال محاولته صد الجاني.. وأكد شهود عيان أن الأجهزة الأمنية بمأرب تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد ربع ساعة فقط من الحادث.. يشار إلى أن الضحية علي البليلي احد الذين سكنوا مأرب من عشرات السنين وله مشاركات مجتمعية كبيرة بمأرب من اهمها مشاركاته الفعالة في الأنشطة الرياضية بمأرب.

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