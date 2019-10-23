استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في جبل حبشي بتعز

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحوثيين

تعز - الخليج 365

استشهدت طفلة جراء استهدافها برصاص قناص حوثي في جبل حبشي بمحافظة تعز.



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وفي التفاصيل، أزهقت رصاصة قناص لميليشيا الحوثي، أمس، روح طفلة في الرابعة من عمرها أثناء لعبها مع أطفال آخرين جوار منزلها، في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفلة لؤلؤة ماجد قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.