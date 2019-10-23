صعدة.. تجدد القصف الجوي العنيف على مواقع المليشيا في رازح

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
مقاتلات التحالف
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش تقدما جيدا في مديرية رازح يوم أمس الثلاثاء، تشرين الأول 22، 2019، وفق ما أكدته مصادر خاصة.
وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مناطق بيت حشران، ومعتق، والعتم، والعريشة، في المديرية عقب معارك عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.. لافتة إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وبحسب مصادرنا فقد تم التقدم تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف.
ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع المواجهات في المناطق المذكورة، شن الطيران الحربي سلسلة غارات على تعزيزات للمليشيا في منطقة بني صياح بالمديرية ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
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