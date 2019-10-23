تربيون: الحوثية تبدأ خطة ممنهجة لاستهداف الصغار بالمدارس ورياض الأطفال

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

تجنيد الاطفال

صنعاء - الخليج 365

أكد تربويون في صنعاء، بدء ميليشيات الحوثي في خطة جديدة ممنهجة تستهدف من خلالها صغار السن في مراكز ومدارس رياض الأطفال بالعاصمة بناءً على تعميمات صادرة عن قيادات حوثية بارزة في وزارة التربية والتعليم في صنعاء القابعة تحت قبضة الميليشيات.



وسعت الميليشيات الحوثية من استهدافاتها الطائفية الممنهجة لتشمل جميع المراحل التعليمية في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث طالت التعبئة الطائفية التي هذه المرة مدارس ومراكز رياض الأطفال في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسطوتها.

وكشف التربويون في حديثهم مع صحيفة «الشرق الأوسط»، الصادرة اليوم الاربعاء عن أن قيادة الميليشيات في صنعاء انتهت أخيراً من إعداد مواد تربوية طائفية تتضمن أفكاراً حوثية هدامة ودخيلة على المجتمع اليمني تسعى الجماعة في الوقت الحالي لتعميمها وفرضها على أكثر من 180 روضة أطفال حكومية وخاصة في العاصمة كمرحلة أولى. وأشار التربويون إلى أن المرحلة الثانية من الاستهداف الحوثي الطائفي الممنهج ستشمل المئات من رياض الأطفال في مناطق يمنية أخرى خاضعة لسلطة الانقلابيين.

من جهته، كشف ناشط حقوقي وتربوي في صنعاء عن أن الجماعة الحوثية فرضت على أكثر من 14 روضة أطفال في منطقتي معين وشعوب بأمانة العاصمة، دليلاً حوثياً طائفياً من تأليف الجماعة، يتضمن معلومات وإضافات خاطئة، ودخيلة على المناهج اليمنية.

ووصف الناشط التربوي، دليل الميليشيات الحوثية بـ«الملفق والخطير». وقال إنه يندرج في إطار التجاوزات الحوثية الخطيرة المتناقضة مع أسس وقواعد الدين الإسلامي الحنيف، التي دائماً ما تناقضه بعقيدتها وبأفكارها وثقافتها وبرامجها.

وتضمن الدليل الحوثي، الذي عممته الميليشيات على رياض الأطفال، بحسب الناشط التربوي، اسمي «الشهيد، والسيد» اللذين زعمت الجماعة أنهما من أسماء الله الحسني.

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ولفت الناشط التربوي، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، خشية من ملاحقة الميليشيات، إلى سعي الجماعة الانقلابية من خلال استهدافاتها المتكررة للطلاب صغار السن في المدارس ورياض الأطفال؛ بهدف استكمال ما بدأته في السابق من غرس المفاهيم الطائفية المغلوطة في أذهان وعقول الأطفال لتنشئتهم منذ الصغر على معتقدات وأفكار البرامج الخمينية للجماعة.

وفي المقابل، أبدى أولياء أمور طلاب مدارس ورياض أطفال في صنعاء، تخوفهم من تعميم المناهج والمواد الحوثية الجديدة على كافة رياض ومدارس العاصمة صنعاء.

وقال عدد من أولياء الأمور تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إنهم متخوفون جداً على مستقبل أبنائهم الصغار من تلك السموم الخطيرة التي تبثها الجماعة الكهنوتية في مناهجها وموادها الدراسية، التي تسعى من خلالها إلى استهداف أبنائهم الطلاب في مناطق وأماكن تعليمهم.

وعلى المنوال ذاته، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخراً من أنشطتها الطائفية في مدارس أمانة العاصمة، من خلال عدد من الفعاليات التي تقيمها تحت مسمى الاحتفاء بفعاليتها السياسية «ذكرى المولد النبوي» لعام 1414هـ.

وكانت مصادر تربوية أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي أقامت على مدى الأسبوعين الماضيين العشرات من الفعاليات الطائفية في عدد من المدارس الحكومية والأهلية بالعاصمة تضمنت أنشطة طلابية في طابور الصباح وأثناء الفسحة، بحضور قيادات حوثية وتعليمية ومحلية تحت مسمى «ذكرى المولد النبوي» ضمن فعاليات مهرجان أطلقت عليه الميليشيات اسم «الرسول الأعظم». وأضافت المصادر، أن الميليشيات حاولت من خلال الإذاعات المدرسية تغييب القيم والثوابت الوطنية، وتغيير الهوية اليمنية، وترسيخ مفهوم الولاء والاتباع لزعيمها الإرهابي عبد الملك الحوثي في ذهنية الطلاب والطالبات، خصوصاً صغار السن.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الميليشيات حاولت خلال فعالياتها إجبار الكثير من الطلبة والطالبات على الهتاف بصرخة الموت الحوثية، إلا أنها قوبلت بالرفض الكامل من قِبل جميع طلبة المدارس.

وتحدثت المصادر عن أن قيادة الجماعة التي تسيطر على وزارة التربية والتعليم في صنعاء أصدرت قبل أيام تعميماً تلزم فيه المدارس في العاصمة بإقامة الفعاليات والترويج من خلالها لانتصاراتها المزعومة؛ بغية تجنيد مقاتلين جدد من الطلاب بصفوفها وترك مقاعد الدراسة.

وتعرض قطاع التعليم بمناطق سيطرة الجماعة، منذ انقلابهم على السلطة في 2014، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية برمتها في أوضاع مأساوية كبيرة.