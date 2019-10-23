مأرب.. تكريم سباحين أنقذوا 8 مواطنين من الغرق

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

تكريم سباحين أنقذوا 8 مواطنين من الغرق

متابعات_الخليج 365

كرم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، أول فريق للدفاع المدني في مجال الغوص والسباحة تابع لقوات الامن الخاصة، بالشهادات التقديرية والهدايا الرمزية.



جاء ذلك خلال فترة التدريب والاعداد للفريق على مدى شهرين على قواعد السباحة والغطس والغوص والإنقاذ والانتشال واختتمت برنامجها أمس وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

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وفي التكريم أشار المحافظ العرادة الى المهمة الانسانية الكبيرة الملقاة على عاتق فريق الغوص المكون من 12 شخصا في الحد من حوادث الغرق في مياه سد مأرب من المواطنين الذين يرتداون بمفردهم او مع عوائلهم هذا السد كمنتجع سياحي ترفيهي..مشيداً بالجهود التي بذلها شباب الفريق خلال عمليات التدريب والغوص وتمكنهم من انقاذ ثمانية حالات غرق من المواطنين كادت ان تحول حياة اسرهم الى مآسي، ومنحهم فرصة جديدة في الحياة.

وأشار الى أهمية دور الفريق في تقديم التوجيهات الارشادية للمواطنين وتوعية الزائرين لسد مأرب الرئيسي او السدود المتفرعة عنه عن الاماكن الامنة للسباحة والاماكن الخطرة والتي تعرضهم للغرق.

يشار إلى أن فريق الغوص التابع لقوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب تمكن من انقاذ 8 حالات غرق في سد مأرب من بين الزائرين للسد خلال الفترة الماضية.