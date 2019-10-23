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عمران.. عودة صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا

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اليمن العربي ـ عمران 0 تبليغ

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

عودة صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا

عمران.. عودة صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا

الخليج 365 ـ عمران

أكدت مصادر محلية اختطاف قيادات حوثية، لـ نجل القيادي في الجماعة المدعو "أبوضيف العامري"، والذي يعمل مشرفاً لدى الجماعة في مديرية عيال سريح، بمحافظة عمران.

 

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية قامت باختطاف نجل القيادي في الجماعة " العامري" من بوابة مدرسته قبل دخولها، صباح أمس الاثنين، إثر خلافات داخلية بين العامري وقيادات حوثية.

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ولفتت المصادر إلى أن الطفل المختطف لا يتجاوز السابعة من عمره، واختطفته قيادات حوثية بسبب خلافات داخلية حول بعض المستحقات المالية المنهوبة من قبل المواطنين في المحافظة.

 

الخلافات الداخلية بين القيادات الحوثية قد وصلت إلى ذروتها وانتهت أغلب تلك الخلافات بالتصفية والسحل والتنكيل.

 

 

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