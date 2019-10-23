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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحوثيين
صنعاء - الخليج 365
كشف مصدر یعمل بإحدى المنظمات في صنعاء أن الحوثیین وحلفاءھم من الخبراء الإیرانیین وحزب الله، یعكفون حالیا ومن خلال عقد عدة لقاءات ومشاورات على إعداد تقاریر مضللة تتھم دول تحالف دعم الشرعیة في الیمن بتجنید الأطفال.
ونقلت صحيفة ـ»الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" عن المصدر قوله إنھ تم إیجاد العدید من الخدع والفبركة التي یتم خلالھا بجانبین رئیسیین، الأول التنسیق مع المنظمات والجمعیات الإنسانیة في صنعاء، والثاني تعزیز الدور الإعلامي في صناعة مواد نوعیة، تتمثل في إعداد تقاریر وصور للأطفال ولقاءات وجثث في الجبھات، إضافة إلى صور لعدد من الأسرى الأطفال .
ولفت المصدر إلى أن جمیع المنظمات تعمل بھا عناصر حوثیة لصالح المیلیشیا، ویخضعونھا لسیطرتھا، فیما تم عقد لقاءات متتالیة مع العدید من موظفیھا والمسؤولین عنھا في صنعاء وعمران وصعدة وحجة، وتوجیھھم بشن حملة ضد التحالف العربي واتھامھ بتجنید الأطفال والزج بھم في الجبھات، ووضع الإحصاءات والأرقام والصور، ونشر تلك التقاریر بعدة لغات وبشكل أسبوعي، وتزوید المنظمات بھا خلال الفترة الحالیة.
خبراء لبنانیون
وكشف أن الجانب الإعلامي یشرف علیھ خبراء لبنانیون یملكون قدرات كبیرة ومھارات عالیة في مجال التضلیل الإعلامي والتمویھ وخدع التصویر التحلیقي وأبعاد الصور وتركیب الأصوات وغیرھا من مھارات الخدع والتضلیل، مشیرا إلى أن ھؤلاء الإعلامیون قاموا في فترة سابقة بتصویر جثث للأطفال في الجبھات من الذین زج الحوثیون بھم للقتال، إلى جانب تصویر بعض الأطفال المصابین إصابات بالغة ومتوسطة، بعد تجریدھم من الزي الیمني وإبعاد صور وشعارات الجماعة، لاعتبارھم تابعین للتحالف.
تصویر مقاطع
وأضاف المصدر أن الإعلامیین قاموا أیضا بتصویر مقاطع لأطفال أسرى بالزي الذي یریده اللبنانیون، مع إبعاد ملامحھم للتضلیل بأن ھولاء الأطفال لیسوا یمنیین، وتابع «ھناك فبركة صوتیة واستعانة ببعض الأطفال، الذین عاشوا خارج الیمن لفترات طویلة واختلاف لھجاتھم عن اللھجة الیمنیة».
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون وخبراء من إيران ولبنان يُعدّون تقارير مُضللة تتهم التحالف بتجنيد الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.