المليشيا تستغل المساجد لنشر أفكارها في إب

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحوثيين
إب - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي إستغلال المساجد لنشر أفكارها والخطاب الذي يتناسب مع موجهات خطابها الإعلامي.
حيث ألزمت عدد من الخطباء لإقامة محاضرات حوثية بعدد من مساجد مدينة إب، في الوقت الذي شهدت تلك المحاضرات عزوف شعبي كبير وسط حضور هزيل.
كما تواصل مليشيا الحوثي خطف عدد من أبناء أسرة "الدغرير" لليوم السادس على التوالي، بمنطقة البخاري بمديرية المخادر شمال إب بعد نهبها منازل المواطنين وممتلكاتهم وقتل إمراتين وطفل وترويع الأطفال والنساء في مشهد يؤكد نازية وهمجية المليشيا الحوثية.
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