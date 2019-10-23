شكرا لبحثكم عن خبر كلاب مسعورة تنهي حياة 6 أطفال في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي 6 أطفال متأثرين بتعرضهم لعضات كلاب مفترسة هاجمتهم، مساء الثلاثاء، في مديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين جنوبي البلاد.



وأفاد مصدر محلي لـ"يمن برس" إن كلاباً مسعورة هاجمت عددا من الأطفال كانوا يلعبون خارج بلدتهم الواقعة في ضواحي مديرية لودر ونهشت أجسادهم ما أدى إلى تعرضهم لنزيف حاد، أودى بحياة 6 منهم عقب دقائق من نقلهم إلى مستشفى الشهيد محنف في مركز لودر.

وحسب سكان محليين فان هذه الحادثة تعد هي الأولى من نوعها في المدينة.

وتنتشر كلاب مسعورة موبوءة في ضواحي مديرية لودر بشكل كبير وعدد من بلدات المنطقة الوسطى في أبين وتشكل هذه الكلاب خطرا بالغًا على الأهالي.