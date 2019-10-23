شكرا لبحثكم عن خبر عودة الإنترنت الى أربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عادة خدمة الانترنت 4 محافظات يمنية بعد انقطاعه لمدة ساعات بسبب عمل تخريبي بمحافظة المهرة.
وقالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان خدمة الانترنت بدأت بالعودة في وقت متاخر من مساء أمس الاثنين للمديريات بعد إصلاح الخلل .
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات ان الإنقطاع ناتج عن قطع وعطل بأحد الألياف بمحافظة المهرة والتي تغذي خدمة الانترنت في ثلاث محافظات مما أدى إلى إنقطاع الانترنت عن مناطق بحضرموت وثلاث محافظات اخرى .
وشهدت مديريات محافظة حضرموت امس الأثنين الموافق 21اكتوبر 2019م انقطاعا تاما لخدمة الانترنت، وتوقف للحياة العامة ، واغلاق لبعض المرافق والمؤسسات الحكومية لتردي الخدمة.
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