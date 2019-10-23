مركز تحليل أمريكي يكشف تحويل الحوثيين لمحافظة إب لبؤرة صراع

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحوثيين

إب واشنطن - الخليج 365

سلط مركز «ACLED» الأمريكي للتحليل، الضوء على محافظة إب والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ أكتوبر 2014، وكيف حولتها الميلشيات لبؤرة من الصراع وصناعة سلسلة من المعارك العنيفة خلال السنوات الماضية.



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وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن التحليل المطول لمركز جمع وتحليل بيانات الصراع والحدث الأمريكي «ACLED» - قال إن أحداث إب تشير إلى طبيعة التقلب الكبيرة وغير المستقرة لنظام الحكم الحوثي في جميع أنحاء شمال اليمن، كما أنها تثير شكوكاً حيال قدرتهم على إدارة السياسة في أوقات الصراع المتصاعد.

وذكر التحليل "على الرغم من التداعيات الدولية للصراع في اليمن، إلا أن جذوره لا تزال محلية في الغالب، وتعكس الصراعات الوطنية ودون الوطنية من أجل السلطة والنفوذ ـ وفي وسط وشمال اليمن، أدت المعارضة لهيمنة مليشيا الحوثي إلى حوادث عنف متعددة شملت جماعات محلية وحلفاء سابقين للحوثيين".

وقال التحليل المطول لمركز جمع وتحليل بيانات الصراع والحدث الأمريكي "إن الحوثيين تمكنوا حتى الآن من ترويض التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الأحداث، فإنهم ربما يكافحون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تنشيطها". وعن سبب ذلك قال التحليل "ونظراً لركود الصراع وكون التصعيد العسكري لم يعد وشيكاً، فقد يشكل إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة أكبر تحدٍ لحكم الحوثيين في المستقبل".