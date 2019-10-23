الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أزمة المياه في إب تحول حياة الناس إلى جحيم

إب - الخليج 365

تحدثت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، عن قيام منظمة اليونيسف بتوريد ست مضخات وخطوط ضخ لربط آبار السحول الجديدة وضخها لشبكه المياه التابعة لمؤسسة المياه بإب، في الوقت الذي تشهد مدينة إب أزمة خانقة في المياه حولت حياة الناس إلى جحيم.



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وبينت المصادر، أن بئر تابع لمؤسسة المياه بمنطقة الصلبة في مديرية الظهار بمدينة إب تم إيقاف تشغيله منذ بداية أزمة المياه بإب في يونيو 2018م.

فيما ظلت آبار تابعة لنافذين وقيادات حوثية تعمل منذ بداية الأزمة وتبيع الماء للوايتات كسوق سوداء بمبالغ خيالية، فيما تم إيقاف بئر "البنك" بمدينة إب منذ أكثر من 18 شهر في مشهد يؤكد إفتعال أزمة المياه من قبل قيادات حوثية ونافذين.

يشار إلى أن "خمسة أيام فقط تفصلنا عن انتهاء أزمة المياه الخانقة التي تشهدها مدينة إب بحسب إعلان ووعد قطعه محافظ المليشيا الحوثية عبدالواحد صلاح في 30 يوليو 2019م ، باقي من المدة ستة أيام، في الوقت الذي تشهد مدينة إب تصاعد لأزمة المياه وانقطاعها لأكثر من شهر ونصف عن عدد من حارات وأحياء المدينة".