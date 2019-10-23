الإمارات تسير قافلة مساعدات لمديرية التحيتا

متابعات_الخليج 365

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ضمن برنامجها المتواصل لإغاثة غير القادرين على إمتداد الساحل الغربي اليمني.



شملت المساعدات سلالاً غذائية إستفاد منها أكثر من ألف أسرة موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا، والتي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي بإهتمام دولة الإمارات خاصة بقطاعي التعليم و الصحة، إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وتطبيع حياتهم.

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني بوجه عام، في إطار مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات القيادة الرشيدة.

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