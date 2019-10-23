الصحة العالمية تكشف أعداد الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن خلال أقل من عامين

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

وباء الكوليرا في اليمن

صنعاء - الخليج 365

كشفت منظمة عالمية أعداد الوفيات جراء الكوليرا في اليمن خلال عامين.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها، عن وفاة 1418 شخصاً، جراء وباء الكوليرا في اليمن خلال أقل من عامين.

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وقالت المنظمة الأممية في تقريرها، إن الإجمالي التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها من مطلع العام الماضي إلى الأول من سبتمبر الماضي بلغت مليون و67 ألف و863 حالة مشتبه بها، يمثل الأطفال دون الخامسة 25٪ من إجمالي الحالات المشتبه فيها خلال عام 2019.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات في الفترة نفسها بلغت 1418 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، فيما أثر تفشي المرض على 22 من 23 محافظة و 305 من 333 مديرية في اليمن.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن 16 ألف و625 حالة مشتبه بها و 15 حالة وفاة مرتبطة بها خلال الفترة 23 - 29 سبتمبر من عام 2019.

وقالت المنظمة إنها تواصل توفير والدعم للأنشطة مع السلطات الصحية والشركاء للاستجابة لتفشي الكوليرا المستمر، بما في ذلك إدارة الحالات والمراقبة والتحقيقات المختبرية ورسم خرائط النقاط الساخنة والتخطيط لحملة لقاح الكوليرا.