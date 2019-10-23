ممارسات طائفية للحوثيين في مدارس إب

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحوثيين
إب - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي بممارسة الطائفية في مدارس إب، وسط اليمن.
وذكرت المصادر، أن "مليشيا الحوثي تفرض ترديد شعار "الصرخة" على طلاب مدرسة 14 أكتوبر بمنطقة "المقادمة" بعزلة المكتب بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، في ظل استياء ورفض أولياء أمور الطلاب لإدخال المليشيا شعارات طائفية في مدارس الطلاب".
كما استدعت المليشيا الحوثية قياديا حوثيا إلى مدرسة سبأ بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، لإلقاء محاضرة حوثية على طالبات المدرسة، أقى فيها خطاب طائفي يكرس من نشر المذهبية والفتنة والإنقسام المجتمعي ويحرض على الكراهية والغلو والتطرف المليشاوي، وسط مطالبات أولياء أمور الطلاب والطالبات النأي بالتعليم من تبعات الأحداث التي تشهدها البلاد.
وتحدثت المصادر عن إضراب شامل للطلاب والمعلمين في مدرسة 22 مايو بمنطقة "الجباجب" بمديرية المشنة بسبب تعرض المدرسة لإقتحام من قبل مسلحين وإطلاق النار وإرهاب الطلاب والطالبات في المدرسة، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
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