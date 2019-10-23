مقتل مواطن وإصابة آخر بحادثين منفصلين في إب

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 اب إب - الخليج 365 قتل مواطن وأصيب آخر بحادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تضرب مختلف مديريات إب.

وقالت مصادر محلية إن مواطن قتل بمديرية ريف إب برصاص أحد المسلحين في المديرية. Advertisements وبحسب المصادر إن المواطن القتيل يدعى "معاذ محمد مفتاح" ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة. وفي ريف إب أيضا أصيب مواطن يدعى "عبده علي الجراش" برصاص مسلح بمديرية ريف إب، وسط فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل ثلاث حالات قتل بعدد من البلدات بينهم مواطن يدعى "صالح محمد ملهي الأبيض" قتل برصاص مسلح بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

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