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تعرف على مكان تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ميناء الحديدة

تعرف على مكان تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، موقع تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة.

 

 

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ووفق متابعة "الخليج 365"، قامت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بتثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في مدينة الحديدة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار.

 

 حيث تم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة وتعتبر النقطة الرابعة هي أخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى.

 

 وكانت اللجنة المشتركة قد نشرت ثلاث نقاط ارتباط الاولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 وتم اليوم تثبيت النقطة الرابعة في حي منظر جنوب الحديدة.

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