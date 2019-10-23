- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
المقاومة
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، هجوما عنيفا على مواقع لقوات الجيش الوطني في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الشرعية في جبهة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.
وأكدت المصادر فشل المليشيا في إحراز تقدم خلال الهجوم الذي سقط فيه عدد كبير من مسلحيها بين قتيل وجريح.
ولفتت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
وكانت الجبهة ذاتها شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات وتبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تصد هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.