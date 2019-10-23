صعدة في أسبوع.. صد التفاق وإحراز تقدم وقصف على امتداد الشريط الحدودي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

المقاومة

الخليج 365 ـ خاص:

انقضى الأسبوع الجاري في محافظة صعدة بأحداث مهمة، على الصعيد الميداني.



ويستعرض "الخليج 365" في هذه المادة أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال أسبوع.

التفاف فاشل:

ولعل الالتفاف الفاشل لمليشيا الحوثي على ألوية قوات الجيش في جبهة الملاحيظ، بمديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، أبرز أحداث هذا الأسبوع.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" أن مليشيا الحوثي جهزت قوة كبيرة لعمل التفاف هدفه محاصرة الألوية التي تقدمت خلال الفترة الماضية، وتم الإعداد لذلك ونفذت الخطة قبل يومين، وكادت المليشيا أن تعزل لواءين مستفيدة في ذلك من طبيعة المنطقة.

وأضافت المصادر أن الأولية المذكورة استطاعت التصدي للهجمات، وتراجعت القوات المتقدمة لحماية منطقة الالتفاف وحصل نوع من الإرباك.

وتابعت المصادر أن هجوم مليشيا الحوثي انتهى دون تحقيق هدفه الأساسي، في حين أسفر عن سقوط نحو عشرة شهداء من الجيش الوطني، كما استولت المليشيا على بعض المواقع أهمها جبل الناصر.

ولفتت المصادر إلى أنه ومنذ فجر يوم أمس الإثنين يقوم الجيش الوطني بهجوم مضاد، بمساندة القوات السعودية.

إلى جانب ذلك، شن الطيران الحربي والأباتشي غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

وتقول المصادر إن المواجهات في الجبهة لم تتوقف، بعد أن استعاد الجيش المواقع التي كان قد خسرها في عملية الالتفاف.

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غارات مستمرة:

على صعيد الإسناد الجوي لقوات الجيش، لم تتوقف مقاتلات التحالف عن استهداف مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في مختلف مديريات المحافظة.

وخلال الأسبوع الجاري، شن الطيران الحربي سلسلة غارات على أهداف لمليشيا الحوثي في مديريات باقم، كتاف، رازح، الظاهر، مجز، وحيدان.

وأسفرت الغارات الجوية، وفق مصادر خاصة، عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات وأسلحة وذخائر.

إلى جانب القصف الجوي، شنت القوات السعودية قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع وتجمعات للمليشيا على امتداد الشريط الحدودي مع المملكة.

تقدم جديد:

إلى جانب التقدم الذي أحرزته قوات الجيش في مديرية كتاف، شرقي المحافظة، يوم السبت الماضي، أحرزت تلك القوات تقدما جيدا في مديرية رازح يوم أمس الثلاثاء، تشرين الأول 22، 2019، وفق ما أكدته مصادر خاصة لمراسلنا.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مناطق بيت حشران، ومعتق، والعتم، والعريشة، في المديرية عقب معارك عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.. لافتة إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب مصادرنا فقد تم التقدم تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف.

ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع المواجهات في المناطق المذكورة، شن الطيران الحربي سلسلة غارات على تعزيزات للمليشيا في منطقة بني صياح بالمديرية ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.