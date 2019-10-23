شكرا لبحثكم عن خبر تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مناطق الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، الثالث من نوفمبر المقبل موعداً لإعلان نتائج الثانوية العامة، في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن سبب تأخر إعلان النتائج يعود إلى مجموعة من الصعاب وحرص المختصين على المراجعة والتدقيق.

مشيرة إلى أن المختصين في لجنة مراجعة الاختبارات وصلوا للمراحل الأخيرة في الإدخال الآلي للبيانات.