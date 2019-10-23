شكرا لبحثكم عن خبر تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مناطق الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حددت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، الثالث من نوفمبر المقبل موعداً لإعلان نتائج الثانوية العامة، في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن سبب تأخر إعلان النتائج يعود إلى مجموعة من الصعاب وحرص المختصين على المراجعة والتدقيق.
مشيرة إلى أن المختصين في لجنة مراجعة الاختبارات وصلوا للمراحل الأخيرة في الإدخال الآلي للبيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مناطق الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.