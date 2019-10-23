شكرا لبحثكم عن خبر امبراطورية اليابان ترسل قوة ضاربة إلى خليج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الحكومة اليابانية أنها تنظر في إرسال ما تصفه بـ"قوات الدفاع الذاتي"، وذلك لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان في الشرق الأوسط، في سابقة من نوعها بالنسبة لليابان.

وقال مصدر من الحكومة اليابانية إن طوكيو سترسل هذه القوات "دون المشاركة في التحالف البحري الدولي الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله"، حسب ما نقلته "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أيضاً أن نطاق نشاط هذه القوات سيكون "في المياه خارج مضيق هرمز"، وذلك "تحاشياً للخلاف مع إيران". كما أكدت الهيئة أن الحكومة اليابانية تدرس "بحذر" لتحديد التوقيت المناسب لإرسال هذه القوات.

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وشددت الهيئة على أن نشاط القوة اليابانية "سيبتعد عن نطاق الخليج"، ويُفترض أن يشمل "مضيق هرمز من جهة خليج عمان وشمال بحر العرب، والمياه الدولية قبالة اليمن".

كما ستشمل نشاطات القوات اليابانية مكافحة القرصنة قبالة السواحل الإفريقية المطلة على خليج عدن.

كما تنظر اليابان في إمكانية إرسال سفن حربية وطائرات دورية تابعة لـ"قوات الدفاع الذاتي البحرية" إلى تلك المنطقة.

وكان مجلس الأمن القومي في اليابان قد عقد اجتماعاً في 18 أكتوبر/تشرين الأول حول الأوضاع في الشرق الأوسط، تم التأكيد خلاله على النظر في إرسال "قوات الدفاع الذاتي" إلى منطقة الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان.