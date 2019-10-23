شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تبدأ محاكمة علنية للرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن البدء في محاكمة علنية لقياات بارزة في الشرعية على رأسهم الرئيس هادي.

وقال سريع إن " المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم بصنعاء أولى جلساتها العلنية لنظر القضية الجنائية رقم 6 لسنة 1441هـ، المتهم فيها مجموعة من الضباط الخونة، بتهمة تسهيل دخول من وصفهم بالعدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية، وإمداده بمقاتلين"، بالإضافة إلى وقائع أخرى تضمنتها صحيفة الاتهام، بحسب سريع.

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وأكد سريع إن " المحكمة قررت تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين عبر وحداتهم العسكرية، والاستعانة بالتوجيه المعنوي وبالوسيلة المناسبة مع إنذارهم بأنه إذا لم يحضروا في موعد الجلسة القادمة يوم الأحد 6 ربيع أول 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر 2019م".

وأشار إلى أن " المحكمة سوف تقوم بالتنصيف عن المتهمين والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري".

ووفقاً، ليحيى سريع، فإن أسماء المتهمين في هذه " القضية الجنائية" هم (عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، محمد علي أحمد المقدشي، عبدالله سالم علي النخعي، هيثم قاسم طاهر، أحمد حسين صالح العقيلي، فضل حسن محمد العمري، يحيى حسين عبدالله صلاح، أمين عبدالله حامد الوائلي، طارق محمد عبدالله الأحمر، هاشم عبدالله حسين الأحمر).