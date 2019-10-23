شكرا لبحثكم عن خبر مذيعة العربية تعلق على رسالة غزل من شاب يمني "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الإعلامية بقناة "الحدث" الشهيرة كريستيان بيسري، على واقعة رسالة الغزل التي بعثها لها شاب يمني يُدعى عمر العمودي، والذي تغزل فيها عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

وكانت رسالة الغزل مضمونها "أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهاً بالنظر لك مبتسماً وأنت تتحدثين عن كوارث بلده أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبرك فقط كم تبدين جميلة".

وقالت "بيسري": "أنا مثل الكل شوفت الغزل، بس ما رديت، بس فوجئت في ناس بعتتلي على الواتس بتقولي إني رديت على الشاب رغم أن ده محصلش، بس لما قرأت الرد اللي هو منسوب لي لاقيته حلو بصراحة بس كان فيه مبالغة، اتفاجئت بالرد أكثر من الغزل".