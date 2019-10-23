شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. الكلاب المسعورة تفترس ستة أطفال من أبناء المحافظة في "لودر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتلت مساء ، الثلاثاء , كلاب ضالة (مسعورة) ستة أطفال من أبناء مدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن ونقل موقع"عدن الغد" عن سكان محليين قولهم إن ستة أطفال لقوا مصرعهم في حي المرتفعات بمدينة لودر بعد تعرضهم لنزيف حاد نتيجة اعتداء كلاب ضالة عليهم ونهشهم وتقطيع اشلائهم Advertisements وأشار المصدر إلى أن الأطفال خرجوا بالقرب من منازلهم وعندما تأخروا قاموا بالبحث عنهم ,فعثروا أبناء الحي على دمائهم واشلائهم ، وبتتبعها فوجئوا بأبنائهم ملقيين على الأرض، وعليهم آثار النهش والافتراس بعد مهاجمتهم من قِبل كلاب ضالة. وأوضح المصدر بانه تم نقل الأطفال إلى مستشفى محنف ليتضح أنهم فارقوا الحياة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبين.. الكلاب المسعورة تفترس ستة أطفال من أبناء المحافظة في "لودر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.