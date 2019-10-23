باحث يمني يحصل على الدكتوراة بامتياز في بحثٍ وُصفَ بأنه الأول من نوعه في ألمانيا

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يزيد بن سلمان - شبوة - حصل الباحث اليمني فيصل منصر صالح الشرجي من مديرية قعطبة محافظةالضالع على شهادة الدكتوارة بإمتياز في بحثه( الذكاء الإصطناعي) من جامعة ليبزج الألمانية. ووصف الأكاديميين البحث بإنه الأول من نوعه على مستوى الجامعات الألمانية وحصل على شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز ويمثل الباحثون اليمنيون في العديد من الجامعات العالمية إضافة نوعية في مجال البحث العلمي وبرزت أسماؤهم في العديد من المجالات وحصلوا على إشادات الكثير من الجامعات والجهات العلمية .

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