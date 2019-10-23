شكرا لبحثكم عن خبر الجبير يكشف عن حواراً دولياً جديد لإنهاء الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأكد الجبير في محاضرة له أمس بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تشاتام هاوس في لندن، أن السعودية تدعم الحل السياسي وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية».
ونفى وجود أي وساطة بين المملكة وإيران لتخفيف حدة التوتر، وشدد على أنه «يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلاً من الأقوال».
واتهم الوزير الجبير، إيران بالوقوف خلف الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يكشف عن حواراً دولياً جديد لإنهاء الأزمة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.