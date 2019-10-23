شكرا لبحثكم عن خبر الجبير يكشف عن حواراً دولياً جديد لإنهاء الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وأكد الجبير في محاضرة له أمس بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تشاتام هاوس في لندن، أن السعودية تدعم الحل السياسي وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية».

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ونفى وجود أي وساطة بين المملكة وإيران لتخفيف حدة التوتر، وشدد على أنه «يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلاً من الأقوال».

واتهم الوزير الجبير، إيران بالوقوف خلف الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي.