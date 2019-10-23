شكرا لبحثكم عن خبر القبض على شخص فاقد الوعي وبحوزته كمية من المخدرات في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص فاقد للوعي وبحوزته كمية من الحبوب المخدر في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد

وقال مصدر خاص ل"يمن برس" أن المدعو " ر ك ح " 30 عاما ، قُبض عليه وهو في حالة فقدان الوعي بسبب تناوله حبوب المخدر في منطقة الحصب وسط المحافظة .

وأضاف المصدر أن الأجهزة عثرت على كمية من حبوب المخدر من نوع (ALPRAZOLAM ) بحوزة المذكور ، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المدعو ونقلته إلى المكان المختص .