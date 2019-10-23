شكرا لبحثكم عن خبر نازح يهاجم احد المستشفيات بمأرب ويقتل احد الحراس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم ليلة امس احد النازحين بمأرب من ابناء عمران مستشفى الشهيد محمد هايل بمأرب. وذكر شهود عيان أن المواطن م ن ع هاجم مستشفى الشهيد محمد هايل بسلاحه محاولا دخول مكتب مدير المستشفى قتل على اثر ذلك الحارس علي البليلي احد حراس المستشفى خلال محاولته صد الجاني.. واكد شهود عيان أن الأجهزة الأمنية بمأرب تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد ربع ساعة فقط من الحادث.. يجدر الإشارة الى أن الضحية علي البليلي احد الذين سكنوا مأرب من عشرات السنين وله مشاركات مجتمعية كبيرة بمأرب من اهمها مشاركاته الفعالة في الأنشطة الرياضية بمأرب.

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