حجة.. القوات الحكومية تصد أعنف هجوم حوثي بعبس وسقوط عشرات القتلى

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 المقاومة الخليج 365 ـ حجة شنت مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس وصباح اليوم، أعنف هجوم على مواقع لقوات الشرعية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا هاجمت بأعداد بشرية كبيرة مواقع لقوات الشرعية في قرية "بني حسن" التابعة لمديرية عبس، والتي خسرتها المليشيا قبل أيام. Advertisements وأكدت المصادر أن الهجوم الحوثي باء بالفشل بعد مواجهات عنيفة مع قوات المنطقة العسكرية الخامسة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي. وأضافت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.

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