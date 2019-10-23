شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون بدء محاكمة عسكرية "غيابية" لـ11 شخصية بينهم "هادي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الثلاثاء، البدء في محاكمة عسكرية "غيابية" لـ 11 شخصية سياسية وعسكرية، يتقدمهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة اليمنية.

وذكر موقع "المسيرة نت"، التابع للجماعة أن المحكمة العسكرية المركزية في العاصمة "صنعاء"، بدأت الثلاثاء أولى جلساتها العلنية لنظر قضية جنائية متهم فيها مجموعة ممن وصفتهم بـ"الخونة" يتقدمهم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر.

وبحسب الموقع، فقد وجهت المحكمة لهم تهمة "تسهيل" دخول ما أسمته "العدو الأجنبي"، إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وإمداده بالمقاتلين.

وأشار إلى أن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين عبر وحدتهم العسكرية، والاستعانة بـ"التوجيه المعنوي وبالوسيلة المناسبة لإحضارهم إلى قاعة المحكمة".

كما أنذرتهم بأنه في حال عدم حضورهم الجلسة القادمة المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، سيتم تنصيب محامين عن المتهمين والشروع في إجراءات المحاكمة وفق قانون الإجراءات الجزائية العسكري.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا ضروسا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.