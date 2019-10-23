شكرا لبحثكم عن خبر نشوان.. تاجير أشهر كونيش سياحي في عدن ب500 دولار.. وثيقة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة "عدن الغد" وثيقة تبرز مبلغ الإيجار الشهري لمنتجع سياحي شهير بمدينة عدن

وجاء في الوثيقة بنود الإيجار الشهري لمنتجع ومنتزه "نشوان" السياحي بمدينة التواهي

وأبرزت بنود عقد إيجار منتجع نشوان السياحي مبلغ زهيد جدا يدفعه المستثمر لصالح السلطة المحلية بمديرية التواهي

ونصت الوثيقة أن المستثمر يدفع مبلغ 500 دولار كإيجار شهري لمنتجع نشوان السياحي الذي تبلغ مساحته اكثر 6400 متر مربع

والـ 500 دولار في عدن لاتكفي حتى لسداد قيمة ايجار شقة صغيرة بمنطقة شعبية

وفيما يعد منتجع نشوان السياحي أحد أبرز المواقع السياحية في العاصمة عدن كان مبلغ الإيجار صادما للجميع

ورغم بخس ثمن العقد الا انه يتضمن ايضا اعفاء عن الدفع لعام كامل

وجاء إيجار منتجع ومنتزه نشوان السياحي مساويا لتأجير محل تجاري صغير في الأسواق الشعبية بعدن

وتشهد العاصمة عدن رواجا تجاريا مع افتتاح العديد من المراكز التجارية والمحلات مما أسهم في رفع الإيجارات للمنازل والمحلات

وهذا الايجار ليس الاول من نوعه حيث لايزال يتم تأجير منتزه خليج الفيل ب 200 الف ريال يمني فقط اي اقل من 200 دولار

وتعكس هذه العقود حالة العبث الحاصلة بعدن

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