شكرا لبحثكم عن خبر اعلان حوثي جديد بشان صرف الرواتب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مليشيا الحوثي استعدادها لتوريد عائدات النفط والضرائب والجمارك من ميناء الحديدة الى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة تشرف عليه الامم الموحدة.

ودعت مليشيا الحوثي الأمم المتحدة للإشراف على الحساب الخاص بالمرتبات ’ والعمل على تغطية الفجوة من المجتمع الدولي وحكومة الشرعية .

وأكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، الاحد، في بيان الاستعداد للإفصاح شهرياً عن الإيرادات الخاصة بحساب المرتبات.

كما هجمت مليشيا الحوثي حكومة الشرعية وطالبتها بكشف عائدات النفط والموانئ ومصير الوديعة السعودية ومليارات الريالات التي تم طبعها في روسيا دون غطى.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها الحوثي بعد يوم واحد من اعلان حزب المؤتمر تعليق اعماله مع المليشيات ما يعني بأن الحوثيين هم من يقررون اي شئ دون اعتبار للشراكة السياسية مع حزب المؤتمر.

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