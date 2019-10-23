شكرا لبحثكم عن خبر صالح تواصل مع خصومه الى آخر لحظات حياته قبل مصرعه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مؤتمري أن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كان دائم التواصل مع خصومه ولم يقطع التواصل معهم مهما كانت درجة الخصومة.

وأوضح المصدر أن صالح الى آخر لحظات حياته و قبل أن تغتاله جماعة الحوثي في انتفاضة ديسمبر 2017، بساعات، يتواصل مع خصومه.

وذكر المصدر أن صالح كان يتواصل مع القيادات اليمنية الجنوبية أمثال علي ناصر محمد والعطاس وعلي سالم البيض واللواء علي محسن الاحمر.

واشار المصدر الى أن الرئيس صالح كان بارعا في ارباك خصومه، ولو كان حيا لأعاد تقييم تحالفاته وبدأ مجددا في الاتجاه صوب الجنرال علي محسن الاحمر نائب رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الحوثيين اغتالوا الرئيس اليمني السابق، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، وأمينه العام عارف الزوكا خلال انتفاضة ديسمبر2017 بمنزله في العاصمة صنعاء.

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