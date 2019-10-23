وزير النقل يناقش أوضاع مرافق النقل بوادي حضرموت الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع بسيئون الثلاثاء، برئاسة وزير النقل صالح الجبواني، أوضاع المرافق والمؤسسات التابعة للوزارة النقل والتوجهات لافتتاح فرع للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري على مستوى وادي وصحراء حضرموت.

Advertisements وخلال الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير مكتب النقل تقي العامري جرى مناقشة الصعوبات التي يعاني منها مكتب النقل. وأكد الجبواني حرص الوزارة على تفعيل دور المكتب وإيجاد المعالجات المناسبة للإشكاليات التي تواجه عملهم، بخلق مزيد من التكامل والتعاون مع بقية القطاعات التابعة للوزارة لما فيه تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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