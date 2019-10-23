وزير الداخلية يشيد بوعي أبناء حضرموت وتماسك أبناء اللحمة الحضرمية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، ان مستوى الوعي الضارب جذوره في عمق التاريخ لدى أبناء حضرموت وتماسكهم وإسنادهم المجتمعي ساهم بشكل كبير في تجنيب المحافظة الانجرار وراء الصراعات والأجندات التي تشهدها عدد من المحافظات.



وأضاف الوزير، أن ذلك كان عاملا مساعدا للاستقرار الذي تشهده حضرموت، ويجب الحفاظ على ذلك لتبقى المحافظة ومدينة سيئون خاصة منطقة جاذبه للجميع .

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وأكد خلال اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذي بوادي حضرموت، متابعته للاعتماد المالي لدى وزارة المالية لعدد 500 فرد لرفد الوحدات الأمنية بالوادي والصحراء بشكل أوّلي ، على أن يتم إخضاعهم لدورة تدريبية لتنمية مهارة الانضباط الأمني والارتقاء بأدائهم بما يحقق الرضاء بالجانب الأمني، مشيرا إلى ضرورة التغلب على الإشكاليات الخاصة بتسجيل عدد ثلاثة آلاف جندي مستجد التي وجّه بها فخامة رئيس الجمهورية في وقت سابق .

وأضاف وزير الداخلية " لن أغادر مدينة سيئون إلا بعد أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل المتعلقة بالجانب الأمني ، وهذا واجب علينا كل من موقع عمله واختصاصاته في أن نلبي لأبناء هذه المدينة والوادي عامة احتياجات مناطقهم ، وفاء وعرفانا بدورهم الايجابي في استقبال أعداد من النازحين وكذلك المارين بالمدينة على مدى الخمس السنوات الماضية ، وتقديم الخدمات اللازمة لهم" .

من جانبه أوضح وزير النقل صالح الجبواني إلى انه وجه يوم أمس في زيارته لمطار سيئون الدولي بتوسيع أكتاف مدرج المطار وتحسين وتزيين الساحات الأمامية للمطار ، وتشغيل الرحلات الداخلية بين عدد من محافظات الجمهورية، وتطوير مستوى الأداء ، كما تم التوجيه أيضا لإنشاء فرع للهيئة العامة للنقل البري لتعزيز أوضاع المؤسسات العاملة في هذا القطاع بعد ان تستكمل السلطة المحلية الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا الفرع .