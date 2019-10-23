شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مفاوضات سعودية حوثية لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، مساء الثلاثاء، أنباء عن مفاوضات جارية بين السعودية والحوثيين لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين.
وبحسب المصادر فإن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعوديين والحوثيين لبحث وقف القتال والغارات الجوية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز"عن مصادر مطلعة عن توجه تفاهمات جارية بين المملكة ومليشيا الحوثي للاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت الوكالة إن "السعودية درست بجدية اقتراحاً للحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن"، مبينة أن "موافقة الرياض على وقف الغارات تعني فعلياً انتهاء الحرب".
الجدير بالذكر أن السعودية لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن أي اتفاق مع مليشيات الحوثي الموالية لإيران.
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