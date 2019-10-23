أبو علي الحاكم: يتوعد محمد العماد بالنيل منه.. بعد تلقيه الأموال من احدى دول الخليج

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مقربة من قيادات حوثية رفيعة، يوم امس الاثنين، أن القيادي الحوثي عبدالله يحي الحاكم والمكنى بـ"أبوعلي الحاكم" توعد مالك شبكة الهوية الاعلامية، والقيادي المتحوث المحسوب على الحوثيين محمد علي العماد بالنيل منه على خلفيه مواقفه التي تعد مؤيدة لما يسمى بـ"دول العدوان".

واوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن تقارير رفعها مشرفين حوثيين الى زعيم الجماعة و"أبو علي الحاكم" المعين رئيسا لدائرة الاستخبارات بحكومة الحوثيين ، تتضمن قيام العماد من خلال قناته "الهوية" بالتشجيع على السقوط الاخلاقي واختيار مذيعات غير محتشمات على الرغم من ان المجتمع اليمني، مجتمع محافظ.

وأشارت المصادر الى أن التقارير المرفوعة أثارت امتعاض عبدالملك الحوثي وعدد من قيادات الحوثيين، بعد علمهم بتلقي محمد علي العماد لأموال مشبوهة من أحد دول الخليج.

جدير بالذكر أن خلافات حادة تعصف بقيادات الحوثيين بسبب الفساد وسوء الاوضاع التي تسببوا بها في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم.

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