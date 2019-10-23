شكرا لبحثكم عن خبر منظمة دولية: 15 مليون يمني يعانون انقطاعاً حاداً لإمدادات المياه‎ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الدولية، الثلاثاء، إن 15 مليون يمني، يعانون من انقطاع حاد لإمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.

وقالت المنظمة في بيان لها: يواجه اليمنيون انقطاعاً شديداً في إمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا، وذلك بسبب أزمة الوقود الحالية، حسبما أظهره تحليل أجرته وكالات الإغاثة، بما في ذلك أوكسفام.

وأضافت: أن11 مليون شخص يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة إلى 4 ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات، إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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وأشار البيان إلى اضطرار خفض الاستهلاك يجري حاليا في ثلاث مدن رئيسية وهي إب وذمار (وسط)، والمحويت (شمال)، فيما أُجبرت شبكات المياه المركزية على الإغلاق التام.

وأوضح أن “أوكسفام” اضطرت إلى قطع المياه التي توفرها عبر الشاحنات عن آلاف المستفيدين بسبب زيادة أسعار الوقود، فيما تعمل شبكات المياه التي بنتها المنظمة، التي تزود ربع مليون شخص، بنحو 50 في المئة فقط من طاقتها.

من جهته، قال محسن صدّيقي، مدير مكتب “أوكسفام” في اليمن،إن أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة الناس، ولكنها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل حقيقي للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف صدّفي: “يتعين على جميع الأطراف (دون تحديد) إنهاء القيود المفروضة على المستوردين، بحيث يمكن للوقود أن يصل مرة أخرى إلى البلاد دون عوائق”.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة حادة في الوقود، بدأت خلال الأيام الماضية بالتراجع الجزئي بعد وصول عدة سفن تحمل نفطا إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.