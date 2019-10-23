شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. الحوثي يجمع بين مشائخ من مأرب لعقد صلح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجتمع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي- محمد علي الحوثي- الثلاثاء، بمشائخ مأرب من آل مجيديع وآل العريف في محافظة مأرب وفق وكالة "سبأ" الحوثية. ووفق الوكالة فقد عقد الحوثي ومعه وزير التعليم العالي حسين حازب ومحافظ مأرب علي محمد طعيمان التابعن للجماعة، صلح قبلي في قضية قتل بين آل مجيديع وآل العريف بمحافظة مأرب. Advertisements وبحسب المصادر فإن الصلح الذي عقده الحوثي نتج عنه إعلان أولياء الدم من آل العريف قبيلة مراد منح صلح عام لآل مجيديع.

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