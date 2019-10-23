شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة جديدة للمليشيات.. الحوثيون يسرقون الاغاثة المخصصة لموظفي مؤسسة الثورة بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف صحفي يعمل في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة في صنعاء، عن عملية سرقة قامت بها مليشيات الحوثي وأقدمت على نهب المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي.



وقال الصحفي معين النجري الذي يعمل في المؤسسة: إن الموظفين في مؤسسة الثورة يتلقون للمرة الثانية، اتصالات هاتفية من قبل برنامج الغذاء العالمي ليسألهم ما اذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري اغسطس وسبتمبر من العام الجاري.



وأضاف: أن موظفي مؤسسة الثورة لم يستلموا أي نوع من المساعدات، مضيفاً: "جميع الزملاء لم يستلموا اي نوع من المساعدات وانا اؤكد ذلك وعلى مسؤوليتي" .

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وأوضح النجري أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المساعدات الخاصة بالموظفيين للسرقة حيث سبق وان تلقوا في نهاية ديسمبر الماضي اتصالات من قبل البرنامج تستفسر ما اذا كانوا يحصلون على المساعدات بشكل شهري وتم استضافة مجموعة منهم الى مقر البرنامج واطلعوا على كشوفات تحتوي على اسمائهم وبصماتهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الغذا العالمي قد اتهم في وقت سابق مليشيا الحوثي بسرقة المساعدات الغذائية وقال ان الحوثيون يسرقون من أفواه الجائعين، ويحولون شحنات الطعام.