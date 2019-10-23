شكرا لبحثكم عن خبر صراع الأجنحة يعود من جديد بين المليشيات.. وقيادات حوثية تختطف نجل قيادي في الجماعة بعمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن أختطفت قيادات حوثية، لـ نجل القيادي في الجماعة المدعو "أبوضيف العامري"، والذي يعمل مشرفاً لدى الجماعة في مديرية عيال سريح، بمحافظة عمران.

وقالت المصادر: إن قيادات حوثية قامت باختطاف نجل القيادي في الجماعة " العامري" من بوابة مدرسته قبل دخولها، صباح أمس الاثنين، إثر خلافات داخلية بين العامري وقيادات حوثية.

وأشارت المصادر إلى أن الطفل المختطف لا يتجاوز السابعة من عمره، وأختطفته قيادات حوثية بسبب خلافات داخلية حول بعض المستحقات المالية المنهوبة من قبل المواطنين في المحافظة.



وكانت المليشيات قد وصلت إلى ذروة الخلافات الداخلية بين القيادات الحوثية وانتهت أغلب تلك الخلافات بالتصفية والسحل والتنكيل بالقيادات القبلية الموالية للجماعة، واستحواذ القيادات السلالية على المناصب الحساسة وتفردها بالحكم والهيمنة.